Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker anyar Persija Jakarta, Mauro Ziljstra, bangga menjalani laga debut kontra Bali United pada pertandingan pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam lalu.

Mauro Ziljstra masuk menjadi pemain pengganti Gustavo Almeida pada menit ke-74.

Meski hanya bermain selama kurang lebih 16 menit, tetapi striker Timnas U23 Indonesia ini bangga debutnya berakhir sempurna.

"Senang bisa melakukan debut saya untuk klub yang indah ini dan mengamankan tiga poin," ujar Mauro Zijlstra dilansir dari laman I.Legaue.

Mauro Zijlstra baru diresmikan sebagai pemain Persija pada 5 Februari lalu.

Pelatih Persija, Mauricio Souza juga masih menyimpannya saat Macan Kemayoran digasak Arema FC dengan skor 0-2 di kandang sendiri, tanggal 8 Februari 2026.

Mauro Zijlstra mengatakan terdapat perbedaan cukup signifikan antara sepak bola Indonesia dengan Eredivisie yang dilakoninya sebelum gabung Persija.

Namun, Mauro Zijlstra akan berusaha beradaptasi dengan cepat agar nyetel dengan gaya permainan Persija.