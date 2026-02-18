Persijap Bikin Kejutan Lagi, Divaldo Alves dan Mario Lemos Bertukar Posisi

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap kembali melakukan perombakan struktur kepelatihan setelah performa tim berjuluk Laskar Kalinyamat tak kunjung membaik di putaran kedua Super League 2025-2026.

Dalam rilis terbarunya, Persijap Jepara mengumumkan perubahan posisi dua sosok vital yakni Mario Lemos dan Divaldo Alves.

Mario Lemos yang semula duduk sebagai direktur teknik, kini ditunjuk kembali sebagai pelatih kepala.

Divaldo Alves yang pernah menjadi pelatih Persebaya, Persik Kediri hingga Persita Tangerang kini mengemban peran baru sebagai direktur teknik.

Mario Lemos sebelumnya pernah menangani Persijap pada awal musim dan digantikan Divaldo Alves menjelang bursa transfer putaran kedua bergulir.

Manager Klub Persijap, Egat Sacawijaya, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari komposisi strategis yang telah dirancang secara matang oleh manajemen.

Menurutnya, penunjukan ini bukanlah sebuah awal yang baru, melainkan kelanjutan dari rencana jangka panjang yang telah disusun untuk memperkuat fondasi tim, baik dari sisi teknis, pengembangan pemain, maupun kesinambungan filosofi permainan.

“Penunjukan ini merupakan wujud keseriusan kami dalam membangun Persijap secara berkelanjutan.