Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang Persija Emaxwell Souza puas skuad Macan Kemayoran akhirnya meraih tiga poin dalam lawatannya ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lalu.

Persija berhasil mengalahkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0, berkat gol tunggal yang dicetak Gustavo Almeida menit ke-8.

Menurut Maxwell, kemenangan tersebut tidak lepas dari respons positif tim setelah kekalahan dari Arema FC di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (8/2).

Gol Gustavo Almeida menjadi bukti kerja keras pemain selama sepekan untuk menyiapkan pertandingan tidak berakhir sia-sia.

“Kami tahu tidak mudah bermain melawan Bali di sini.

Namun, kami menjalani satu minggu persiapan yang luar biasa setelah kekalahan kemarin,” ujar Emaxwell Souza dilansir dari laman klub.

“Kami datang dengan satu misi, membawa pulang tiga poin yang sebelumnya gagal kami amankan di kandang sendiri,” imbuh Maxwell.

Maxwell juga menanggapi performa Persija Jakarta yang dinilai menurun di babak kedua dibandingkan pertama.