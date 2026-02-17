Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas

JPNN.com

Selasa, 17 Februari 2026 – 11:14 WIB
Jordi Amat membantu Persija mengalahkan tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lalu. Jordi Amat berperan baru sebagai gelandang, tak lagi bek tengah. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Jordi Amat punya peran baru di Persija.

Mantan pemain Johor Darul Takzim (JDT) ini tak lagi menempati posisi aslinya sebagai bek tengah di Persija, tetapi peran baru.

Jordi Amat tak laga menjadi pemain jangkar Persija bersama Rizky Ridho tau Thales Lira, tetapi jadi gelandang.

Peran baru itu dimainkan apik mantan pemain Swansea di Premier League saat membantu Persija mengalahkan tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lalu.

Jordi Amat menjelma menjadi sosok sentral di lapangan, menjaga kesolidan pertahanan sekaligus menjadi motor dalam membangun serangan yang berujung kemenangan.

Peran barunya itu justru berakhir manis saat pemain Timnas Indonesia itu terpilih sebagai Man of the Match (MotM).

“Saya sangat bahagia untuk momen ini.

Saya harus bilang bahwa saya tidak menyangka hal ini dan bangga bisa meraih kemenangan.

