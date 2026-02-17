Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti

JPNN.com

Selasa, 17 Februari 2026 – 10:45 WIB
Suporter menyalakan flare dan melemparkan kursi ke lapangan pertandingan saat Bali United kalah dari Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lalu. Bali United terancam sanksi denda dari Komdis PSSI gegara ulah suporter. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United menderita kerugian besar seusai pekan ke-21 Super League 2025-2026 kontra Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lalu.

Bali United tidak hanya kalah dari Persija dengan skor 1 – 0, tetapi juga terancam sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Kok bisa?

Pemicunya karena ulah suporter Bali United.

Mendekati menit akhir pertandingan, suporter Bali United nekat menyalakan flare dan melempari lapangan pertandingan dengan kursi stadion.

Insiden ini memaksa wasit Rio Permana Putra menghentikan pertandingan untuk sementara waktu.

Wasit Rio terpaksa mengambil keputusan menyetop laga karena khawatir asap flare mengganggu jalannya pertandingan.

Setelah asap hilang, pengadil lapangan akhirnya melanjutkan pertandingan.

Suporter nekat melakukan aksinya menyalakan flare dan melemparkan kursi ke lapangan karena tidak puas dengan gaya permainan Bali United.

Gegera suporter menyalakan flare dan melemparkan kursi ke lapangan pertandingan, Bali United terancam sanksi dari Komdis PSSI.
