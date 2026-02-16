Klasemen Super League Setelah Persita Gasak PSBS Biak: Papan Tengah Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah laga terakhir pekan ke-21 bergulir, Senin (16/2).

Pada laga yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, tuan rumah Persita Tangerang berhasil mengalahkan tim tamu, PSBS Biak dengan skor 2 – 1.

PSBS Biak memimpin lebih dahulu di penghujung babak pertama melalui gol Ruyery Blanco yang berawal dari serangan balik yang dipimpin Ilham Udin.

Pada menit ke-62, Persita sebenarnya mendapat hadiah penalti, tetapi gelandang serang Eber Bessa gagal menjebol gawang PSBS Biak yang dikawal Kadu.

Beruntung pada menit ke-69, Persita berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Rayco Rodriguez.

Tak sampai dua menit, Persita berbalik unggul dengan skor 2-1 pada menit ke-70 ketika Ahmad Nur Hardianto menanduk bola.

Kiper PSBS Biak Kadu dalam momen ini sebenarnya sanggup menjangkau sundulan Ahmad Nur Hardianto, tetapi bola tetap masuk ke gawang.

Kemenangan Persita atas PSBS Biak membuat peta persaingan di papan tengah kian memanas.