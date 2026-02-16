JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 22:10 WIB
Klasemen Super League Setelah Persita Gasak PSBS Biak: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali
Penyerang Persita Ahmad Nur Hardianto merayakan gol yang dicetaknya ke gawang PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Senin (16/2) sore. Persita mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah laga terakhir pekan ke-21 bergulir, Senin (16/2).

Pada laga yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, tuan rumah Persita Tangerang berhasil mengalahkan tim tamu, PSBS Biak dengan skor 2 – 1.

PSBS Biak memimpin lebih dahulu di penghujung babak pertama melalui gol Ruyery Blanco yang berawal dari serangan balik yang dipimpin Ilham Udin.

Baca Juga:

Pada menit ke-62, Persita sebenarnya mendapat hadiah penalti, tetapi gelandang serang Eber Bessa gagal menjebol gawang PSBS Biak yang dikawal Kadu.

Beruntung pada menit ke-69, Persita berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak Rayco Rodriguez.

Tak sampai dua menit, Persita berbalik unggul dengan skor 2-1 pada menit ke-70 ketika Ahmad Nur Hardianto menanduk bola.

Baca Juga:

Kiper PSBS Biak Kadu dalam momen ini sebenarnya sanggup menjangkau sundulan Ahmad Nur Hardianto, tetapi bola tetap masuk ke gawang.

Kemenangan Persita atas PSBS Biak membuat peta persaingan di papan tengah kian memanas.

