Persija Cetak Momen Bersejarah, Johnny Jansen Gagal Melampaui Capaian Teco

Senin, 16 Februari 2026 – 21:47 WIB
Penyerang Persija Gustavo Almeida saat menjebol gawang Mike Houptmeijer di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2) malam kemarin. Bali United kalah dari Persija dengan skor tipis 0 - 1. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija akhirnya mengakhiri kutukan tak pernah menang melawan Bali United saat bermain bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pada pertemuan kelima di stadion milik Pemkab Gianyar, Minggu (15/2) malam, Persija berhasil mengalahkan Bali United dengan skor tipis 1 – 0.

Pada empat pertandingan sebelumnya saat Bali United ditangani Stefano ‘Teco’ Cugurra, Persija tak pernah menang di Stadion Kapten Dipta.

Kemenangan pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 tersebut ditentukan melalui sundulan striker Gustavo Almeida menit ke-8 yang tak mampu diblok kiper Bali United Mike Houtpmeijer.

“Kami tak ingin melihat sejarah sebelumnya.

Yang penting, sesuai rencana awal kami bisa meraih poin di sini,” ujar asisten pelatih Persija Ricky Nelson dilansir dari laman klub.

Sebelumnya, kedua tim telah bertemu 23 kali dalam berbagai ajang kompetisi, mulai dari Liga 1, Piala Indonesia hingga Piala Presiden.

Hasilnya, Persija menang tujuh kali, Bali United meraih 12 kali kemenangan dan empat kali berakhir imbang.

