Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang

Senin, 16 Februari 2026 – 09:12 WIB
Bek tengah Persija Rizky Ridho mengadang tendangan penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel saat bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15.2) malam. Persija mengalahkan Bali United dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Asisten pelatih Ricky Nelson puas Persija Jakarta akhirnya berhasil mematahkan mitos kesulitan memenangkan pertandingan saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026, Minggu (15/2) malam, Persija mengakhiri statistik buruk itu dengan mengalahkan tuan rumah Bali United 1 – 0.

Gol tunggal Persija lahir pada babak pertama melalui sundulan striker Gustavo Almeida memanfaatkan umpan silang.

Mantan striker Arema FC itu menjebol gawang Mike Houptmeijer pada menit ke-8.

Yang menarik, kemenangan Persija tanpa didampingi pelatih kepala Mauricio Souza di bench pemain plus terjadi pada momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Bali United.

“Lewat doa dan kerja keras seluruh pemain, kami berjuang lebih dari 100 menit, kami akhirnya bisa meraih tiga poin,” ujar Ricky Nelson dilansir dari laman klub.

Ricky Nelson mengatakan laga Persija kontra Bali United berjalan sulit karena tuan rumah memainkan permainan dengan banyak transisi.

Namun, Ricky Nelson telah mengantisipasi gaya permainan Bali United sejak menit awal pertandingan.

