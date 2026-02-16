Ulang Tahun Bali United Ternoda, Johnny Jansen Sentil Gol Gustavo Almeida

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali menelan kekalahan saat main di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Setelah pekan lalu keok dari Persebaya, Bali United menelan kekalahan dari tim tamu Persija pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri tepat pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-11, Bali United takluk dari Persija dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal Persija lahir pada babak pertama melalui sundulan striker Gustavo Almeida memanfaatkan umpan silang.

Mantan striker Arema FC itu menjebol gawang Mike Houptmeijer pada menit ke-8.

"Ya, kami kalah 0-1 dari Persija, tetapi situasinya memang sulit ketika kami kebobolan di awal pertandingan,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Johnny Jansen, Tim Receveur Cum sius sudah bekerja keras untuk menyamakan kedudukan dengan membuat beberapa peluang.

Namun, peluang yang dilahirkan pemain Bali United gagal menjadi gol.