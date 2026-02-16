Klasemen Super League Setelah Persija Bungkam Bali United: Arema FC Amazing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda kemarin (15/2).

Arema FC melawan Semen Padang di Stadion Kanjuruhan, Malang, sementara Bali United melawan Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri tepat pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-11, Bali United takluk dari Persija dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal Persija lahir pada babak pertama melalui striker Gustavo Almeida. Mantan striker Arema FC itu menjebol gawang Mike Houptmeijer pada menit ke-8.

Kekalahan ini membuat posisi Bali United terperosok ke peringkat ke-10 dengan 28 poin, hasil dari tujuh kali menang, tujuh kali seri dan tujuh kali kalah.

Persija di lain sisi masih memanaskan persaingan juara Super League dengan bertahan di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 44 poin, hasil dari 14 kali menang, dua kali seri dan lima kali kalah.

Di Stadion Kanjuruhan, Malang, Arema FC secara meyakinkan mengalahkan tim tamu Semen Padang dengan skor telak 3 – 0.

Dua pemain anyar yang didatangkan pada bursa transfer putaran kedua menjadi aktor kemenangan skuad Singo Edan.