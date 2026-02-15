JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Bermain Buruk, Pantas Kalah, Persija Unggul Segalanya

Bali United Bermain Buruk, Pantas Kalah, Persija Unggul Segalanya

Minggu, 15 Februari 2026 – 21:44 WIB
Bali United Bermain Buruk, Pantas Kalah, Persija Unggul Segalanya - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain Persija Doni Tri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam. Persija mengalahkan Bali United dengan skor tipis 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ada apa dengan Bali United?

Dua kali bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali United dua kali kalah dari lawan-lawannya.

Setelah pekan lalu keok dari Persebaya, Bali United menelan kekalahan dari tim tamu Persija pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Baca Juga:

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri tepat pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-11, Bali United takluk dari Persija dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal Persija lahir pada babak pertama melalui striker Gustavo Almeida yang dicetak ke gawang Mike Houptmeijer menit ke-8.

Melihat statistik pertandingan, Bali United pantas kalah dari tim tamu Persija karena bermain buruk di semua lini.

Baca Juga:

Bali United kalah penguasaan bola, hanya 48 persen, sementara Persija mencapai 52 persen ball possesion.

Persija yang tanpa pelatih kepala Mauricio Souza juga dominan mencetak peluang dari sisi temkana ke gawang dengan melepaskan 16 kali shots on target, lima di antaranya tepat sasaran.

Bali United menelan kekalahan dari tim tamu Persija pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persija Bali United vs Persija Statistik Bali United vs Persija Gustavo Almeida stadion kapten dipta Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Bermain Buruk, Pantas Kalah, Persija Unggul Segalanya - JPNN.com Bali
    Bali United Bermain Buruk, Pantas Kalah, Persija Unggul Segalanya
  2. Bali United Keok Lagi, Persija Beri Duka saat Tuan Rumah Ulang Tahun - JPNN.com Bali

    Bali United Keok Lagi, Persija Beri Duka saat Tuan Rumah Ulang Tahun

  3. Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United - JPNN.com Bali

    Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU