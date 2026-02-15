Bali United Bermain Buruk, Pantas Kalah, Persija Unggul Segalanya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ada apa dengan Bali United?

Dua kali bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali United dua kali kalah dari lawan-lawannya.

Setelah pekan lalu keok dari Persebaya, Bali United menelan kekalahan dari tim tamu Persija pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri tepat pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-11, Bali United takluk dari Persija dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal Persija lahir pada babak pertama melalui striker Gustavo Almeida yang dicetak ke gawang Mike Houptmeijer menit ke-8.

Melihat statistik pertandingan, Bali United pantas kalah dari tim tamu Persija karena bermain buruk di semua lini.

Bali United kalah penguasaan bola, hanya 48 persen, sementara Persija mencapai 52 persen ball possesion.

Persija yang tanpa pelatih kepala Mauricio Souza juga dominan mencetak peluang dari sisi temkana ke gawang dengan melepaskan 16 kali shots on target, lima di antaranya tepat sasaran.