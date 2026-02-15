Bali United Keok Lagi, Persija Beri Duka saat Tuan Rumah Ulang Tahun

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali menelan kekalahan saat main di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Setelah pekan lalu keok dari Persebaya, Bali United menelan kekalahan dari tim tamu Persija pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri tepat pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-11, Bali United takluk dari Persija dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal Persija lahir pada babak pertama melalui striker Gustavo Almeida.

Mantan striker Arema FC itu menjebol gawang Mike Houptmeijer pada menit ke-8.

Bali United yang berupaya menyamakan kedudukan pada babak pertama tak banyak membawa hasil.

Perubahan taktik yang dilakukan Johnny Jansen dengan memasukkan tenaga baru, tak banyak menghadirkan perubahan.

Ricky Nelson justru melakukan counter strategi dengan memasukkan pemain baru pada babak kedua untuk menahan gempuran Bali United.