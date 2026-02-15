Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Asisten pelatih Persija Ricky Nelson mengatakan ada satu sosok pemain Bali United yang patut diwaspadai pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026.

Kedua tim dijadwalkan bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Menurut Ricky Nelson, satu pemain itu adalah penyerang sayap Thijmen Goppel.

Thijmen Goppel kerap menjadi pembeda setiap laga yang dijalani Bali United karena kerap mencetak gol dari sisi sayap Serdadu Tridatu.

“Melawan Bali United itu sulit. Namun, itu bukan menjadi alasan karena memang harus dihadapi,” ujar Ricky Nelson dilansir dari laman klub.

Bali United berada dalam tren yang kurang meyakinkan, setelah meraih kekalahan dari Persik dan Persebaya.

Persija juga baru kalah dari Arema FC. Namun, kata Ricky Nelson, bukan berarti Persija merasa superioritas atas Bali United.

Justru, Persija ekstra waspada dalam mengantisipasi kebangkitan tuan rumah.