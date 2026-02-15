JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri

Minggu, 15 Februari 2026 – 15:17 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang tim ibu kota, Persija Jakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam. Foto: AFP

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel big match pekan ke-21 Super League 2025-2026 tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2) malam.

Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang tim ibu kota, Persija Jakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen setelah pada pertandingan terakhir kalah dari lawan-lawannya.

Baca Juga:

Persija kalah dari Arema FC di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) Jakarta, sementara Bali United tumbang dari Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Tekanan berada pada tim tamu, Persija, yang tak bisa didampingi pelatih kepala Mauricio Souza, karena akumulasi kartu.

Persija Jakarta kian tertekan lantaran pertemuan kedua kesebelasan lebih berpihak pada tuan rumah, Bali United.

Baca Juga:

Dalam 23 kali pertemuan di berbagai ajang kompetisi, mulai dari Liga 1, Piala Indonesia hingga Piala Presiden, Persija hanya menang tujuh kali.

Tuan rumah Bali United di lain sisi berhasil membungkam Persija dalam 12 pertandingan, empat laga lainnya berakhir dengan seri.

Laga Bali United kontra Persija ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen setelah pada pertandingan terakhir kalah dari lawan-lawannya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persija Bali United vs Persija Live Streaming Bali United vs Persija Johnny Jansen Susunan Pemain Bali United vs Persija Ricky Nelson Prediksi Bali United vs Persija Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United - JPNN.com Bali

    Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri - JPNN.com Bali
    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri
  3. Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi - JPNN.com Bali

    Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU