Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel big match pekan ke-21 Super League 2025-2026 tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2) malam.

Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang tim ibu kota, Persija Jakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen setelah pada pertandingan terakhir kalah dari lawan-lawannya.

Persija kalah dari Arema FC di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) Jakarta, sementara Bali United tumbang dari Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Tekanan berada pada tim tamu, Persija, yang tak bisa didampingi pelatih kepala Mauricio Souza, karena akumulasi kartu.

Persija Jakarta kian tertekan lantaran pertemuan kedua kesebelasan lebih berpihak pada tuan rumah, Bali United.

Dalam 23 kali pertemuan di berbagai ajang kompetisi, mulai dari Liga 1, Piala Indonesia hingga Piala Presiden, Persija hanya menang tujuh kali.

Tuan rumah Bali United di lain sisi berhasil membungkam Persija dalam 12 pertandingan, empat laga lainnya berakhir dengan seri.