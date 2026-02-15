Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 08:15 WIB
Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, gelandang serang Diego Campos membutuhkan waktu lebih untuk menyatu dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Foto: Instagram @diegocam99

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mendatangkan tiga pemain anyar pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026, yakni dua pemain asing dan satu lokal.

Dua pemain asing itu, yakni Teppei Yachida dan Diego Campos yang berposisi sebagai gelandang dan bek kiri lokal, Yusuf Meilana.

Teppei Yachida bermain tiga kali untuk Bali United, belum mencetak gol dan assist dengan mencatatkan 148 menit bermain.

Diego Campos bermain dua kali, tanpa gol dan assist, baru bermain 45 menit bermain.

Yusuf Meilana yang direkrut dari Persik Kediri baru bermain sekali selama 72 menit bermain.

Catatan khusus diberikan suporter untuk dua pemain asing yang baru direkrut putaran kedua, khususnya Diego Campos.

Pemain Timnas Kosta Rika itu dinilai masih lamban dan belum berperan banyak bagi tim.

Kondisi ini langsung direspons pelatih Bali United, Johnny Jansen.  

Menurut pelatih Johnny Jansen, Diego Campos membutuhkan waktu lebih untuk menyatu dengan atmosfer sepak bola Indonesia.
