Johnny Jansen Santai Persija Tanpa Mauricio Souza, Puji Transisi Macan Kemayoran

Minggu, 15 Februari 2026 – 07:51 WIB
Pelatih anyar Bali United Johnny Jansen. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija dipastikan tanpa pelatih kepala Mauricio Souza saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Posisi pelatih Persija Jakarta untuk laga big match ini bakal diambil alih Ricky Nelson untuk sementara waktu.

Pelatih berkebangsaan Brasil itu untuk sementara waktu tidak boleh mendampingi Persija karena sanksi Komdis PSSI.

Pelatih Bali United Johnny Jansen pun merespons absennya Mauricio Souza karena akumulasi kartu.

"Ya, itu permasalahan mereka tanpa pelatih kepala.

Namun, mereka sudah punya rencana meski tanpa pelatih kepala,” ujar Johnny Jansen.

Menurut Johnny Jansen, yang harus dilakukan Bali United adalah fokus dan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi skuad Macan Kemayoran.

“Kami harus mengantisipasi kekuatan mereka saat bermain di kandang sendiri,” imbuh Johnny Jansen.

