Klasemen Super League Setelah PSM & Persebaya Tumbang di Kandang: DU & BFC Merangkak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda kemarin (14/2).

PSM Makassar menantang Dewa United (DU) di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, sementara Persebaya melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Yang mengejutkan, dua tim era Perserikatan yang sama-sama bermain di kandang sendiri, tumbang dari lawan-lawannya.

Persebaya yang diprediksi memenangkan pertandingan setelah meraih hasil apik pada lima laga terakhir justru tumbang dari Bhayangkara FC dengan skor 1 – 2.

The Guardian unggul lebih dahulu pada babak pertama berkat dua gol yang dicetak Bernard Doumbia menit ke-26 dan Moussa Sidibe menit ke-45 +2.

Persebaya yang pekan sebelumnya mengalahkan Bali United di Stadion Kapten Dipta, hanya bisa mencetak satu gol melalui sang striker, Mihailo Perovic menit ke-64.

Kemenangan yang diperoleh Bhayangkara FC ikut mengatrol posisi tim di klasemen Super League 2025-2026.

BFC menggusur posisi Bali United di peringkat kedelapan klasemen Super League dengan 29 poin, hasil dari delapan kali menang, lima kali seri dan delapan kali kalah.