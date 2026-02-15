JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah PSM & Persebaya Tumbang di Kandang: DU & BFC Merangkak

Klasemen Super League Setelah PSM & Persebaya Tumbang di Kandang: DU & BFC Merangkak

Minggu, 15 Februari 2026 – 07:29 WIB
Klasemen Super League Setelah PSM & Persebaya Tumbang di Kandang: DU & BFC Merangkak - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya Milos Raickovic mengotrol bola diadang pemain Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin malam. Persebaya kalah dari Bhayangkara FC dengan skor 1 - 2. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda kemarin (14/2).

PSM Makassar menantang Dewa United (DU) di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, sementara Persebaya melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Yang mengejutkan, dua tim era Perserikatan yang sama-sama bermain di kandang sendiri, tumbang dari lawan-lawannya.

Baca Juga:

Persebaya yang diprediksi memenangkan pertandingan setelah meraih hasil apik pada lima laga terakhir justru tumbang dari Bhayangkara FC dengan skor 1 – 2.

The Guardian unggul lebih dahulu pada babak pertama berkat dua gol yang dicetak Bernard Doumbia menit ke-26 dan Moussa Sidibe menit ke-45 +2.

Persebaya yang pekan sebelumnya mengalahkan Bali United di Stadion Kapten Dipta, hanya bisa mencetak satu gol melalui sang striker, Mihailo Perovic menit ke-64.

Baca Juga:

Kemenangan yang diperoleh Bhayangkara FC ikut mengatrol posisi tim di klasemen Super League 2025-2026.

BFC menggusur posisi Bali United di peringkat kedelapan klasemen Super League dengan 29 poin, hasil dari delapan kali menang, lima kali seri dan delapan kali kalah.

PSM Makassar menantang Dewa United (DU) di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, sementara Persebaya melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 psm makassar Dewa United Persebaya Bhayangkara FC bali united Persija arema fc Semen Padang Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi - JPNN.com Bali

    Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi

  2. Johnny Jansen Santai Persija Tanpa Mauricio Souza, Puji Transisi Macan Kemayoran - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Santai Persija Tanpa Mauricio Souza, Puji Transisi Macan Kemayoran

  3. Klasemen Super League Setelah PSM & Persebaya Tumbang di Kandang: DU & BFC Merangkak - JPNN.com Bali
    Klasemen Super League Setelah PSM & Persebaya Tumbang di Kandang: DU & BFC Merangkak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU