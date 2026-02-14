Terungkap Alasan Mauricio Souza Gagal Mendampingi Persija Kontra Bali United

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija dipastikan tanpa pelatih kepala Mauricio Souza saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) besok malam.

Posisi pelatih Persija untuk laga big match ini bakal diambil alih Ricky Nelson untuk sementara waktu.

Pelatih berkebangsaan Brasil itu untuk sementara waktu tidak boleh mendampingi Persija karena sanksi Komdis PSSI.

Mauricio Souza gagal berada di bench Persija karena menjalani skorsing akumulasi kartu kuning yang diperoleh pada laga sebelumnya.

Mantan pelatih Madura United itu kali terakhir menerima kartu kuning saat mendampingi Persija kala bertekuk lutut dari Arema FC pekan lalu.

Dengan mengantongi empat kartu kuning, Mauricio Souza untuk sementara waktu absen di lapangan pertandingan.

Sanksi itu merujuk pada Bab XII Pasal 55 ayat ke-13 regulasi Super League 2025-2026.

Berdasar Pasal 55 ayat ke-13, ofisial tim yang mengumpulkan dua kartu kuning dalam dua laga berbeda di kompetisi Super League, tidak diperkenankan mendampingi tim dalam satu kali pertandingan berikutnya.