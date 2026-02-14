Ricky Nelson Pimpin Persija Kontra Bali United, Misi Kembali Petik Kemenangan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija dipastikan tanpa pelatih kepala Mauricio Souza saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) besok malam.

Posisi pelatih Persija untuk laga big match ini bakal diambil alih Ricky Nelson untuk sementara waktu.

Dalam sesi konferensi pers, Sabtu (14/2) sore, Ricky Nelson menegaskan tekad Persija mencuri poin di kandang Bali United.

Persija berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah pada laga pekan lalu takluk dari tim tamu, Arema FC.

“Saya ingin para pemain (Persija) menampilkan versi terbaik, bukan hanya secara taktik, tetapi juga mental,” ujar Ricky Nelson dilansir dari laman klub.

Menurutnya, jeda satu pekan dimanfaatkan secara maksimal untuk membenahi detail dan mematangkan persiapan.

Evaluasi telah dilakukan, latihan dijalani dengan intensitas tinggi, dan semangat untuk menjadi yang terbaik kembali diteguhkan di ruang ganti.

“Persiapan kami berjalan lancar. Yang paling penting, kami memperbaiki aspek mental dalam sepekan ini.