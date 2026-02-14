Joao Ferrari Absen di Leg Pertama, Usung Misi Pribadi Kontra Persija Besok

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek tengah andalan Bali United Joao Ferrari, dipastikan siap turun gunung saat timnya menjamu Persija Jakarta pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2) malam.

Laga ini mengusung misi personal bagi bek asal Brasil tersebut setelah Joao Ferrari terpaksa absen pada pertemuan pertama musim ini, 14 September 2025 lalu.

Joao Ferrari pada laga yang berlangsung di Jakarta Internasional Stadium (JIS) absen karena sanksi larangan bermain yang dijatuhkan Komdis PSSI.

"Pada leg pertama saya tidak main karena kena suspend,” ujar Joao Ferrari dalam sesi konferensi pers di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (14/2).

Sayangnya pada laga big match ini, Bali United dikabarkan tidak dalam kondisi skuad yang lengkap akibat ada yang sakit.

Namun, Joao Ferrari menegaskan bahwa tim pelatih dan pemain telah melakukan antisipasi matang di sesi latihan.

"Ya, ada beberapa pemain kami yang sakit.

Namun, kami telah mengantisipasinya setelah mempelajarinya di lapangan, terutama bagaimana cara kami bermain, bertahan, dan menyerang lawan," kata Joao Ferrari.