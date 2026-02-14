JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Joao Ferrari Absen di Leg Pertama, Usung Misi Pribadi Kontra Persija Besok

Joao Ferrari Absen di Leg Pertama, Usung Misi Pribadi Kontra Persija Besok

Sabtu, 14 Februari 2026 – 15:51 WIB
Joao Ferrari Absen di Leg Pertama, Usung Misi Pribadi Kontra Persija Besok - JPNN.com Bali
Bek tengah andalan Bali United Joao Ferrar, dipastikan siap turun gunung saat timnya menjamu Persija pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek tengah andalan Bali United Joao Ferrari, dipastikan siap turun gunung saat timnya menjamu Persija Jakarta pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2) malam.

Laga ini mengusung misi personal bagi bek asal Brasil tersebut setelah Joao Ferrari terpaksa absen pada pertemuan pertama musim ini, 14 September 2025 lalu.

Joao Ferrari pada laga yang berlangsung di Jakarta Internasional Stadium (JIS) absen karena sanksi larangan bermain yang dijatuhkan Komdis PSSI.

Baca Juga:

"Pada leg pertama saya tidak main karena kena suspend,” ujar Joao Ferrari dalam sesi konferensi pers di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (14/2).

Sayangnya pada laga big match ini, Bali United dikabarkan tidak dalam kondisi skuad yang lengkap akibat ada yang sakit.

Namun, Joao Ferrari menegaskan bahwa tim pelatih dan pemain telah melakukan antisipasi matang di sesi latihan.

Baca Juga:

"Ya, ada beberapa pemain kami yang sakit.

Namun, kami telah mengantisipasinya setelah mempelajarinya di lapangan, terutama bagaimana cara kami bermain, bertahan, dan menyerang lawan," kata Joao Ferrari.

Bek tengah andalan Bali United Joao Ferrar, dipastikan siap turun gunung saat timnya menjamu Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) besok
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Joao Ferrari bali united Persija Bali United vs Persija Super League 2025-2026 JIS Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Joao Ferrari Absen di Leg Pertama, Usung Misi Pribadi Kontra Persija Besok - JPNN.com Bali
    Joao Ferrari Absen di Leg Pertama, Usung Misi Pribadi Kontra Persija Besok
  2. Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson - JPNN.com Bali

    Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson

  3. Bali United vs Persija: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persija: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Sentil Suporter

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU