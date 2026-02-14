Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan misi bangkit saat menantang Persija Jakarta pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Meski kedua tim sama-sama kehilangan poin di laga sebelumnya, Johnny Jansen optimistis Serdadu Tridatu mampu mengamankan kemenangan di laga kandang.

Salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah absennya pelatih kepala Persija, Mauricio Souza, karena akumulasi kartu.

Persija untuk sementara digantikan asisten pelatih Ricky Nelson.

Johnny Jansen mengaku situasi ini memberikan sedikit ketidakpastian mengenai skema yang akan diterapkan lawan.

"Tidak ada pelatih kepala di skuad Persija karena Mauricio Souza (absen).

Jadi, kami tidak tahu pasti taktik apa yang akan mereka terapkan.

Namun, dari analisis kami, kemungkinan asisten pelatih mereka masih menerapkan gaya bermain yang sama," ujar Johnny Jansen di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (14/2).