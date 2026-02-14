JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson

Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson

Sabtu, 14 Februari 2026 – 14:55 WIB
Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan misi bangkit saat menantang Persija Jakarta pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan misi bangkit saat menantang Persija Jakarta pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Meski kedua tim sama-sama kehilangan poin di laga sebelumnya, Johnny Jansen optimistis Serdadu Tridatu mampu mengamankan kemenangan di laga kandang.

Salah satu sorotan utama dalam laga ini adalah absennya pelatih kepala Persija, Mauricio Souza, karena akumulasi kartu.

Baca Juga:

Persija untuk sementara digantikan asisten pelatih Ricky Nelson.

Johnny Jansen mengaku situasi ini memberikan sedikit ketidakpastian mengenai skema yang akan diterapkan lawan.

"Tidak ada pelatih kepala di skuad Persija karena Mauricio Souza (absen).

Baca Juga:

Jadi, kami tidak tahu pasti taktik apa yang akan mereka terapkan.

Namun, dari analisis kami, kemungkinan asisten pelatih mereka masih menerapkan gaya bermain yang sama," ujar Johnny Jansen di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (14/2).

Meski kedua tim sama-sama kehilangan poin di laga sebelumnya, Johnny Jansen optimistis Serdadu Tridatu mampu mengamankan kemenangan di laga kandang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija bali united Bali United vs Persija Johnny Jansen Mauricio Souza Ricky Nelson stadion kapten dipta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson - JPNN.com Bali
    Persija Tanpa Mauricio Souza, Johnny Jansen Waspadai Kejutan Taktik Ricky Nelson
  2. Bali United vs Persija: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persija: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Sentil Suporter

  3. Gustavo Almeida Blak-blakan Soal Dapur Persija: Amunisi Baru Siap Meledak! - JPNN.com Bali

    Gustavo Almeida Blak-blakan Soal Dapur Persija: Amunisi Baru Siap Meledak!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU