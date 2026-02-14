Bali United vs Persija: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Sentil Suporter

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menghadapi laga big match kontra Persija Jakarta pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam.

Laga ini menjadi sangat spesial bagi tuan rumah karena bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Bali United.

Pelatih Johnny Jansen menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan matang meski harus menghadapi beberapa kendala teknis terkait kondisi fisik pemain.

Mantan juru taktik PEC Zwolle di Eredivisie ini mengatakan persiapan tim berjalan lancar, terutama terkait taktik tim, meski kondisi skuadnya tidak dalam kekuatan penuh.

"Kami memiliki persiapan yang bagus.

Cuma ada beberapa pemain yang sakit, sehingga kami tidak bisa memainkan seluruh pemain dalam tim untuk latihan bersama," ujar Johnny Jansen di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (14/2).

Meski demikian, pelatih asal Belanda ini tidak merasa gentar.

Johnny Jansen memastikan telah menyiapkan strategi cadangan dan pemain pengganti yang siap tampil habis-habisan di lapangan.