Gustavo Almeida Blak-blakan Soal Dapur Persija: Amunisi Baru Siap Meledak!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Striker Gustavo Almeida buka suara dengan kondisi Persija menjelang laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) besok.

Menurut Gustavo Almeida, seusai menelan kekalahan dari Arema FC pekan lalu, tim kepelatihan Persija langsung mengalihkan perhatian melawan Bali United.

Pemain kembali ke lapangan melakukan latihan, mengevaluasi laga terakhir, dan memperbaiki taktik serta strategi menghadapi Bali United.

"Kami akan terus memperbaiki diri di latihan, mengikuti apa yang diinginkan pelatih, dan menatap laga berikutnya dengan target menang,” ujar Gustavo Almeida dilansir dari laman I.League.

Bagi Gustavo Almeida, Persija masih berpeluang meraih juara Super League, meski sementara kalah poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung dan Borneo FC.

Persija saat ini menempati peringkat ketiga dengan 41 poin, berjarak enam poin dari Persib dan lima poin dari Borneo FC.

Syaratnya pada laga kontra tuan rumah Bali United, Persija bisa meraih kemenangan.

"Kami bersyukur masih punya banyak pertandingan ke depan.