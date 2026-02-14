Klasemen Super League Setelah Malut United Gasak Persijap: Papan Bawah Memanas

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 06:30 WIB
Pemain Malut United merayakan kemenangan atas Persijap Jepara di Stadion Kie Raha, Ternate, Jumat (13/2) malam. Foto: Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir pada pekan ke-21 di tiga tempat berbeda kemarin.

Persis Solo menantang Madura United di Stadion Manahan, Persik Kediri kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Joko Samudro Gresik, dan Malut United melawan Persijap di Stadion Kie Raha, Ternate.

Pada laga terakhir di Stadion Kie Raha, Ternate, Malut United kembali menunjukkan kedigdayaannya setelah membungkam tim tamu Persijap Jepara dengan skor telak 4 – 0.

Malut United unggul dua gol pada babak pertama berkat gol yang dicetak Igor Inocencio menit ke-11 dan Ciro Alves menit ke-23.

Pada babak kedua, Malut United kembali menggandakan keunggulan melalui dua gol yang dicetak Tyronne del Pino menit ke-68 dan David da Silva menit ke-77.

Kemenangan ini membuat posisi Malut United kian mantap di peringkat keempat klasemen Super League 2025-2026 dengan 40 poin, hasil dari 12 kali menang, empat kali seri dan lima kali menang.

Malut United menempel Persika yang berada di peringkat ketiga dengan 41 poin, Borneo FC dengan 46 poin dan Persib dengan 47 poin.

Persijap tertahan di peringkat ke-17 dengan 15 poin, hasil dari empat kali menang, tiga kali seri dan 14 kali kalah.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir di tiga tempat berbeda kemarin
