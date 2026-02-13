Persija Siap Tempur Lawan Bali United, Gustavo Almeida Sentil Persaingan Juara

JPNN.com

Jumat, 13 Februari 2026 – 15:24 WIB
Striker Gustavo Almeida mengatakan Persija siap bangkit dan memenangkan pertandingan saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lusa agar tidak makin menjauh dari Persija dan Borneo FC. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija memastikan siap menghadapi Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lusa.

Striker Gustavo Almeida mengatakan Persija siap bangkit dan memenangkan pertandingan agar tidak makin menjauh dari Persija dan Borneo FC.

Persija saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Super League, berjarak enam poin dari Persib dan lima poin dari Borneo FC.

Menurut Gustavo Almeida, margin tersebut harus dipangkas agar bisa bersaing di perburuan juara musim ini.

Mantan penyerang Arema FC ini optimistis Persija bisa merealisasikan dan memenangkan pertandingan kontra Bali United.

"Sejujurnya itulah sepak bola.

Tentu saja kami sebagai pemain tidak menyukai kekalahan, apalagi di setiap pertandingan kami selalu menargetkan kemenangan,” ujar Gustavo Almeida dilansir dari laman I.League.

“Semua dukungan yang ada juga untuk menang, dan kami para pemain serta staf berpikir dengan cara yang sama (untuk memenangkan pertandingan)," imbuhnya.

