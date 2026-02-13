Suporter Persija Gerah, Minta Mauricio Ubah Taktik & Formasi Kontra Bali United

JPNN.com

Jumat, 13 Februari 2026 – 15:07 WIB
Penyerang Persija Gustavo Almedia merayakan gol bersama Allano. Suporter Persija minta pelatih Mauricio Souza mengubah taktik dan formasi tim saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lusa. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kekalahan Persija pada pekan ke-20 Super League 2025-2026 kontra Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pekan lalu membuat gerah suporter.

Mereka pun angkat bicara meminta pelatih Mauricio Souza mengubah taktik dan formasi tim saat melawan Bali United.

Persija dijadwalkan melawan tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lusa.

Suporter minta skuad Macan Kemayoran memenangkan pertandingan agar bisa memberi tekanan kepada Persib dan Borneo FC yang berada di puncak klasemen.

Kekalahan dari Bali United membuat Persija makin menjauh dari peta persaingan juara Super League 2025-2026.

Formasi andalan Mauricio Souza 4 – 3 – 3 defending yang selama ini diterapkan Persija bisa diubah menjadi 4 – 2 – 3 – 1.

Formasi 4 – 2 – 3 – 1 memiliki banyak keunggulan. Transisi tim menjadi lebih seimbang.

Keberadaan dua gelandang bertahan memungkinkan tim tetap aman saat diserang balik, sekaligus kebebasan pemain depan untuk berkreasi saat melakukan penyerangan.

