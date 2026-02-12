Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United Training Center kian mendunia.

Setelah dipakai sejumlah pemain timnas kelompok umur untuk berlatih, Bali United Training Center kembali menjadi tempat latihan dua klub K-League.

Tim pertama yang datang ke Bali adalah Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1, sementara tim kedua adalah Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi ketiga.

Kedua tim itu memulai pelatihan di Bali sejak Selasa (13/1) hingga Senin (2/2) lalu.

Selama tiga pekan kedua tim ini menjalani latihan di Bali sembari menikmati panorama pantai yang menghadap Selat Badung.

“Banyak pengalaman menarik selama training camp di sini (Bali United Training center).

Sebelumnya, kami tidak pernah melihat tempat dengan kualitas sebagus ini karena lapangan penunjang yang luar biasa,” ujar pelatih Pohang Steelers, Tae ha park, dilansir dari laman Bali United.

Menurut Tae ha park, sebelum memutuskan ke Indonesia, Pohang Steelers sempat memilih tempat latihan di negara lain untuk melakukan pemusatan latihan, seperti Thailand dan Vietnam.