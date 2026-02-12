JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center

Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center

Kamis, 12 Februari 2026 – 21:01 WIB
Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali
Dua tim K-League datang ke Bali untuk latihan di Bali United Training Center, yakni Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1 dan Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi ketiga. Kedua tim itu memulai pelatihan di Bali sejak Selasa (13/1) hingga Senin (2/2) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United Training Center kian mendunia.

Setelah dipakai sejumlah pemain timnas kelompok umur untuk berlatih, Bali United Training Center kembali menjadi tempat latihan dua klub K-League.

Tim pertama yang datang ke Bali adalah Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1, sementara tim kedua adalah Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi ketiga.

Baca Juga:

Kedua tim itu memulai pelatihan di Bali sejak Selasa (13/1) hingga Senin (2/2) lalu.

Selama tiga pekan kedua tim ini menjalani latihan di Bali sembari menikmati panorama pantai yang menghadap Selat Badung.

“Banyak pengalaman menarik selama training camp di sini (Bali United Training center).

Baca Juga:

Sebelumnya, kami tidak pernah melihat tempat dengan kualitas sebagus ini karena lapangan penunjang yang luar biasa,” ujar pelatih Pohang Steelers, Tae ha park, dilansir dari laman Bali United.

Menurut Tae ha park, sebelum memutuskan ke Indonesia, Pohang Steelers sempat memilih tempat latihan di negara lain untuk melakukan pemusatan latihan, seperti Thailand dan Vietnam.

Tim pertama yang datang ke Bali adalah Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1, sementara tim kedua adalah Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi 3
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Bali United Training Center Serdadu Tridatu K-League Pohang Steelers Jeonbuk Reserves Gamba Osaka Persib Ratchaburi FC AFC Champions League 2

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali
    Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center
  2. Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC

  3. Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak - JPNN.com Bali

    Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU