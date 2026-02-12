Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-21 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini, mulai Jumat (13/2) hingga Senin (16/2) mendatang.

Sejumlah laga big match bakal tersaji pekan ini.

Jumat (13/2) besok, ada tiga laga yang bergulir di tempat berbeda.

Dua pertandingan berlangsung Jumat sore.

Pertama, antara Persis melawan Madura United di Stadion Manahan, Solo, dan Persik Kediri menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Joko Samudra, Gresik.

Laga ketiga berlangsung Jumat malam antara Malut United kontra Persijap Jepara di Stadion Kie Raha, Ternate.

Sabtu (14/2) lusa, ada dua laga berlangsung di dua tempat berbeda.

Pada Sabtu sore, PSM Makassar dijadwalkan menantang Dewa United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.