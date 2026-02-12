JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC

Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC

Kamis, 12 Februari 2026 – 20:37 WIB
Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan ke-21 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini, mulai Jumat (13/2) hingga Senin (16/2) mendatang. Sejumlah laga big match bakal tersaji pekan ini. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-21 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini, mulai Jumat (13/2) hingga Senin (16/2) mendatang.

Sejumlah laga big match bakal tersaji pekan ini.

Jumat (13/2) besok, ada tiga laga yang bergulir di tempat berbeda.

Baca Juga:

Dua pertandingan berlangsung Jumat sore.

Pertama, antara Persis melawan Madura United di Stadion Manahan, Solo, dan Persik Kediri menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Joko Samudra, Gresik.

Laga ketiga berlangsung Jumat malam antara Malut United kontra Persijap Jepara di Stadion Kie Raha, Ternate.

Baca Juga:

Sabtu (14/2) lusa, ada dua laga berlangsung di dua tempat berbeda.

Pada Sabtu sore, PSM Makassar dijadwalkan menantang Dewa United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Pekan ke-21 Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini, mulai Jumat (13/2) hingga Senin (16/2) mendatang. Sejumlah laga big match bakal tersaji pekan ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Super League 2025-2026 bali united Persija Super League 2025-2026 Persebaya Bhayangkara FC psm makassar Dewa United Persik Kediri arema fc

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak - JPNN.com Bali

    Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

  2. Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut

  3. Bernardo Tavares Effect Bikin Persebaya Menggila, Banyak Keajaiban di Lapangan - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Effect Bikin Persebaya Menggila, Banyak Keajaiban di Lapangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU