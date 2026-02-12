Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 08:16 WIB
Pelatih Bernardo Tavares pusing dua pemainnya, Malik Risaldi dan Mihailo Perovic absen lantaran cedera seusai laga melawan Bali United pekan lalu. Foto: I.League

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya rugi besar menjelang laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (14/2) malam.

Dua pemain kunci Persebaya belum bisa dipastikan tampil pada laga penting itu karena mengalami cedera.

Keduanya adalah winger Malik Risaldi dan striker Mihailo Perovic.

Malik Risaldi mengalami cedera paha, sementara Mihailo Perovic terkena cedera kepala.

Keduanya harus ditarik keluar lapangan sebelum laga berakhir kala Persebaya menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Sabtu (7/2) malam.

“Saya tidak tahu (absen atau bermain).

Lihat saja setelah beberapa hari ke depan, apakah mereka bisa pulih atau tidak," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Malik Perovic telah bermain 18 laga bersama Persebaya dan mencetak empat gol, sementara Malik Risaldi bermain 20 kali, menyumbang satu gol serta dua assist.

Dua pemain kunci Persebaya belum bisa dipastikan tampil pada laga kontra Bhayangkara FC karena mengalami cedera pada pertandingan melawan Bali United
