Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Mauricio Souza memutar otak menyiapkan skuad terbaik untuk menghadapi tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) lusa.

Kehilangan delapan pemain dan tiga pemain yang absen pada laga Persija kontra Arema FC pekan lalu membuat skuad Macan Kemayoran limbung.

Persija pun keok dari Arema FC dengan skor akhir 0 – 2 gegara gol yang dicetak pemain asing anyar skuad Singo Edan, Gabriel Silva.

“Kami kehilangan delapan pemain dan saat lawan Arema FC, tiga pemain masih absen.

Mauro (Zijlstra) contohnya, baru berlatih sekali dengan kami," ujar Mauricio Souza dilansir dari laman I.League.

Untuk menghadapi Bali United, pelatih berkebangsaan Brasil ini berharap lebih kepada pemain anyarnya yang direkrut pada putaran kedua Super League 2025-2026.

Ia yakin para pemain barunya akan memberikan dampak bagus untuk kedalaman skuadnya pada laga pekan ke-21.

“Fokus saya sekarang adalah mematangkan pemain baru untuk laga berikutnya (menghadapi Bali United,” kata Mauricio Souza.