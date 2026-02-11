Duel Bali United vs Persebaya Jadi Panggung Risto Mitrevski: Dua Laga 2 Gol

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:41 WIB
Bek tengah Persebaya Risto Mitrevski menjadi momok menakutkan bagi Bali United di kompetisi Super League 2025-2026. Dua kali bertemu musim ini, Risto Mitrevski menjebol gawang Bali United. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek tengah Persebaya Risto Mitrevski menjadi momok menakutkan bagi Bali United di kompetisi Super League 2025-2026.

Dua kali Bali United kontra Persebaya bentrok di lapangan musim ini, Risto Mitrevski menjadi aktor antagonis bagi skuad Serdadu Tridatu.

Pesepak bola asal Makedonia Utara ini selalu menjebol gawang Mike Houptmeijer dalam dua kali pertemuan, baik laga kandang maupun tandang.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, 23 Agustus 2025 lalu, Risto Mitrevski menjadi salah satu pencetak gol saat Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor 5 – 2.

Pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) lalu, Risto Mitrevski kembali menjebol gawang Mike Houtpmeijer untuk membantu Persebaya menghajar Bali United 3 – 1.

"Senang rasanya bisa mencetak dua gol ke gawang Bali, terutama saat ini.

Karena kami tahu Persebaya selalu kesulitan di sini (Stadion Kapten Dipta) beberapa tahun terakhir,” ujar Risto Mitrevski dilansir dari laman klub.

Menurut mantan pemain Dewa United ini, kemenangan atas Bali United tersebut bukan hanya soal tiga poin.

