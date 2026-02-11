JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mauricio Souza Percaya Diri Persija Bisa Bersaing dengan Persib & Borneo FC

Mauricio Souza Percaya Diri Persija Bisa Bersaing dengan Persib & Borneo FC

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:19 WIB
Mauricio Souza Percaya Diri Persija Bisa Bersaing dengan Persib & Borneo FC - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Mauricio Souza optimitis skuad Macan Kemayoran bangkit saat melawan Bali United untuk bisa bersaing dengan Persib dan Borneo FC di tangga juara Super League 2025-2026. Foto: Instagram @mauricio_souza

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bersiap menghadapi laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United.

Laga big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam mendatang.

Bagi pelatih Mauricio Souza, laga Persija kontra Bali United menjadi momentum untuk bangkit dan merebut peluang bersaing dengan Persib dan Borneo FC meraih juara Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Syaratnya, Persija harus menang agar poin yang diperoleh Rizky Ridho Cum sius tidak terlalu jauh dari Persib dan Borneo FC.

Iya, kekalahan Persija dan Arema FC pada laga pekan ke-20, Senin (9/2) lalu berdampak besar terhadap peluang Macan Kemayoran dalam perebutan gelar juara musim ini.

Kekalahan ini membuat jarak poin mereka dengan pemuncak klasemen, Persib Bandung, semakin melebar.

Baca Juga:

Jika sebelumnya selisih poin masih relatif dekat, kini Persija tertinggal enam angka dari Persib yang memimpin klasemen sementara.

Persija saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 41 poin, hasil dari 13 kali menang, dua kali seri dan lima kali menang.

Bagi pelatih Mauricio Souza, laga Persija kontra Bali United menjadi momentum untuk bangkit dan merebut peluang bersaing dengan Persib dan Borneo FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mauricio Souza Persija Persija Jakarta bali united Bali United vs Persija stadion kapten dipta Persib Borneo FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Duel Bali United vs Persebaya Jadi Panggung Risto Mitrevski: Dua Laga 2 Gol - JPNN.com Bali

    Duel Bali United vs Persebaya Jadi Panggung Risto Mitrevski: Dua Laga 2 Gol

  2. Mauricio Souza Percaya Diri Persija Bisa Bersaing dengan Persib & Borneo FC - JPNN.com Bali
    Mauricio Souza Percaya Diri Persija Bisa Bersaing dengan Persib & Borneo FC
  3. Ini Taktik Arema FC Bungkam Persija yang Bisa Ditiru Bali United & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Ini Taktik Arema FC Bungkam Persija yang Bisa Ditiru Bali United & Johnny Jansen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU