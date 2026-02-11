Mauricio Souza Percaya Diri Persija Bisa Bersaing dengan Persib & Borneo FC

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bersiap menghadapi laga pekan ke-21 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United.

Laga big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) malam mendatang.

Bagi pelatih Mauricio Souza, laga Persija kontra Bali United menjadi momentum untuk bangkit dan merebut peluang bersaing dengan Persib dan Borneo FC meraih juara Super League 2025-2026.

Syaratnya, Persija harus menang agar poin yang diperoleh Rizky Ridho Cum sius tidak terlalu jauh dari Persib dan Borneo FC.

Iya, kekalahan Persija dan Arema FC pada laga pekan ke-20, Senin (9/2) lalu berdampak besar terhadap peluang Macan Kemayoran dalam perebutan gelar juara musim ini.

Kekalahan ini membuat jarak poin mereka dengan pemuncak klasemen, Persib Bandung, semakin melebar.

Jika sebelumnya selisih poin masih relatif dekat, kini Persija tertinggal enam angka dari Persib yang memimpin klasemen sementara.

Persija saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 41 poin, hasil dari 13 kali menang, dua kali seri dan lima kali menang.