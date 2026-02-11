Ini Taktik Arema FC Bungkam Persija yang Bisa Ditiru Bali United & Johnny Jansen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United dijadwalkan kembali melanjutkan laga Super League 2025-2026 pada pekan ke-21 melawan Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) mendatang.

Bali United harus bangkit dan melupakan kekalahan pahit dari Persebaya pada laga pekan lalu setelah digebuk 1 – 3.

Serdadu Tridatu harus bisa meraih kemenangan agar bisa melaju ke papan atas dan menjauh dari zona degradasi.

Meski tidak mudah, Bali United masih berpotensi meraih kemenangan atas Persija asal mau belajar dari kesalahan.

Taktik pelatih Bali United Johnny Jansen yang mengandalkan penguasaan bola dan passing, lalu menekan lawan dari sektor sayap dianggap tak efisien.

Buktinya, kekalahan demi kekalahan yang dialami Bali United terjadi saat dominan memainkan pertandingan.

Langkah instan yang bisa dilakukan Johnny Jansen adalah meniru taktik pelatih Arema FC Marcos Santos.

Marcos Santos dikenal sebagai pelatih Super League yang mengandalkan pertahanan yang solid.