11 Daftar Pemain Termahal Super League: Persib, Bali United & Persija Tanpa Lawan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 telah ditutup, Jumat (6/2) lalu.

18 klub, kecuali PSBS Biak telah melengkapi daftar pemain baru untuk memperkuat tim pada putaran kedua.

Persis Solo menjadi tim paling agresif dengan mendepak seluruh pemain asingnya, kecuali Mateo Kocijan dan merekrut 11 pemain baru.

Semen Padang menyusul di posisi berikutnya dengan mendatangkan banyak pemain baru, tak terkecuali dengan Persik Kediri.

Meski banyak mendatangkan pemain baru, market value Persis, Semen Padang hingga Persik Kediri, masih kalah jauh dengan Persib, Persija dan Bali United.

Ketiga klub terakhir ini memang mendatangkan pemain baru, tetapi tidak sebanyak Persis, Semen Padang dan Persik.

Namun, pemain yang didatangkan ketiga tim tersebut memiliki harga tidak main-main, rata-rata di atas Rp 10 miliar.

Berikut daftar 11 pemain termahal Super League 2025-2026 pada putaran kedua versi Transfermarkt: