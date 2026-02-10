Mihailo Perovic Puas Bantu Persebaya Putus Kutukan Bali United di Stadion Dipta

JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 19:45 WIB
Striker Persebaya Mihailo Pereovic melakukan selebrasi seusai menjebol gawang Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam. Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 1. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Ambisi Bernardo Tavares membawa Persebaya meraih kemenangan atas tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 akhirnya terwujud.

Persebaya berhasil menghancurkan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam dengan skor 3 – 1.

Persebaya mencetak gol lebih dahulu melalui sang striker Mihailo Perovic menit ke-26 setelah terjadi kemelut di depan gawang Mike Houptmeijer.

The Green Force kembali menambah dua gol pada babak kedua melalui Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.

Bali United hanya mampu membalas satu gol yang dicetak gelandang Jordy Bruijn menit ke-88.

Apresiasi khusus layak diberikan kepada Mihailo Pereovic yang harus berdarah-darah membantu Persebaya meraih kemenangan.

Mihailo Perovic mengalami sebuah insiden dengan pemain Bali United hingga menyebabkan kepalanya berdarah.

Perovic bahkan harus ditarik keluar lapangan menit ke-40 karena tidak sanggup melanjutkan pertandingan sampai selesai.

Dengan kemenangan melawan Bali United, Persebaya sanggup memutus tren negatif saat berkunjung ke Bali, sekaligus membukukan hasil positif 13 laga tak kalah
