Pesan Haru Ryo Matsumura Setelah Hengkang dari Persija, Sentil Cedera & Klub

Selasa, 10 Februari 2026 – 19:18 WIB
Gelandang serang Persija Ryo Matsumura mengucapkan pesan haru setelah resmi hengkang ke Bhayangkara FC pada bursa transfer Super League 2025-2026. Foto: Instagram @ryomatsumura.official

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kebersamaan gelandang serang Ryo Matsumura setelah tiga tahun bersama Persija akhirnya berakhir sementara waktu.

Pesepak bola 31 tahun berkebangsaan Jepang itu sepakat berpisah dan memilih hijrah ke Bhayangkara Presisi FC Lampung dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Padatnya lini tengah Persija yang ditempati pemain asing membuat pencetak 17 gol dan 18 assist untuk Persija ini harus pergi.

Tak ada kata perpisahan yang diunggah Persija baik di laman resmi maupun akun media sosial klub terkait hengkangnya Ryo Matsumura ke Bhayangkara FC.

Kemungkinan Persija masih sibuk mempersiapkan laga penting melawan Bali United yang akan digelar di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) mendatang.

Namun, sang pemain mengisyaratkan telah hengkang setelah mengunggah kata perpisahan di akun media sosial pribadi @ryomatsumura.official.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari Persija selama hampir tahun sebagai pemain Jepang pertama dalam Sejarah klub besar ini,” tulis Ryo Matsumura, Selasa (10/2/2026).

Mantan pemain Persis Solo ini pun mengungkapkan perjalanan kariernya bersama Persija, baik suka maupun duka, terutama ketika Macan Kemayoran dalam periode sulit karena masalah finansial.

Kebersamaan gelandang serang Ryo Matsumura setelah tiga tahun bersama Persija akhirnya berakhir sementara waktu setelah dipinjamkan ke Bhayangkara FC
