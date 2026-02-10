H2H Bali United vs Persija: Duel Dua Tim Terluka, Siapa yang Meleyot?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali melanjutkan petualangannya di Super League 2025-2026 dengan menantang Persija pada pekan ke-21.

Laga sarat gengsi ini bakal berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (15/2) mendatang pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Kedua kesebelasan sama-sama meraih hasil minor sebelum bentrok akhir pekan ini.

Tuan rumah Bali United menelan dua kekalahan beruntun dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya, dan sekali imbang kala melawan Semen Padang.

Persija 11 – 12 dengan Bali United setelah dipaksa menelan kekalahan menyakitkan di kandangnya sendiri, Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pekan lalu saat melawan Arema FC.

Namun, sebelum kalah dari Arema FC, Persija berhasil sapu bersih dua kemenangan atas Madura United dan Persita Tangerang.

Kedua tim telah bertemu 23 kali dalam berbagai ajang kompetisi, mulai dari Liga 1, Piala Indonesia hingga Piala Presiden.

Hasilnya, Persija menang tujuh kali, Bali United meraih 12 kali kemenangan dan empat kali berakhir imbang.