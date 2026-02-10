Rekor Gila Persis di Bursa Transfer, Rekrut 11 Pemain Asing, Dejan Tumbas Merapat

JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:56 WIB
Dejan Tumbas saat masih berseragam Persebaya. Persebaya resmi melepas Dejan Tumbas dan kini bergabung dengan Persis Solo. Foto: Instagram @dejant19

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menutup bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 dengan rekor gila.

Persis Solo bahkan lebih gila dibandingkan dengan Semen Padang.

Ini setelah Persis Solo mendepak hampir seluruh pemain asingnya dan merekrut pemain baru untuk memperkuat tim di putaran kedua.

Targetnya jelas, keluar dari zona degradasi dan bertahan di kompetisi Super League musim depan.

Berdasar data terakhir, ada 11 pemain asing baru yang direkrut Persis Solo.

Satu pemain asing yang masih dipertahankan Persis Solo pada putaran kedua adalah gelandang bertahan asal Kroasia eks Persib Bandung, Mateo Kocijan.

11 pemain asing yang telah direkrut sebelumnya adalah kiper Vukasin Vranes (Serbia), bek tengah Luca Durmancic (Kroasia) dan bek kanan Dusan Mijic (Kroasia).

Kemudian gelandang bertahan Andrei Alba (Brasil), gelandang bertahan Miroslav Maricic (Serbia) dan gelandang serang Dimitri Lima (Brasil.

Mantan penyerang Persebaya Dejan Tumbas mengaku tujuan utama datang ke Persis Solo adalah untuk membawa klub berada di posisi yang baik.
