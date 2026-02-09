Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya berhasil mengakhiri kutukan tak pernah menang melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, sejak musim 2018 dengan mengalahkan Serdadu Tridatu pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026, Sabtu (7/2) lalu.

Persebaya berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3 – 1.

Winger muda Persebaya Alfan Suaib mencetak gol debutnya saat masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Dimas Wicaksono di babak kedua.

Pemain binaan Persebaya Future Lab ini hanya butuh waktu singkat untuk membuktikan kualitasnya.

Gol penentu kemenangan tercipta di menit ke-69 lewat sontekan Alfan Suaib setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Francisco Rivera.

Dua gol Persebaya lainnya dicetak stiker Mihailo Perovic dan bek tengah Risto Mitrevski, sementara gol balasan Bali United dicetak Jordy Bruijn.

Pelatih Bernardo Tavares mengapresiasi penampilan Alfan Suaib yang dinilainya sebagai contoh ideal bagi para pemain muda.

Menurut mantan pelatih PSM Makassar ini, keberanian Alfan tampil di laga besar menunjukkan mental dan kesiapan pemain muda Persebaya untuk naik level.