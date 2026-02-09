Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemain anyar Gustavo Fernandes akhirnya debut bersama Persebaya setelah didatangkan akhir Januari 2026 lalu.

Momen debut itu terjadi pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persebaya kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) lalu.

Gustavo Fernandes masuk lapangan bukan sebagai starter, tetapi sebagai pemain pengganti.

Bek tengah berkebangsaan Brasil yang memiliki market value Rp 4,35 miliar ini masuk menggantikan penyerang sayap Malik Risaldi yang mengalami cedera seusai terjadi skrimit di depan gawang Mike Houptmeijer.

Gustavo Fernandes langsung masuk berduet dengan Leo Lelis dan Risto Mitrevski memperkuat jantung pertahanan Persebaya setelah digempur pemain Bali United.

Kolaborasi tersebut terbukti solid dalam meredam tekanan tuan rumah.

Meski tidak sampai 30 menit berada di lapangan hijau, bek setinggi 1,90 cm ini mampu mencatatkan satu blok, delapan clearance, dan empat kali intersep.

Gustavo Fernandes membantu menjaga lini belakang Persebaya tetap kokoh hingga peluit akhir dibunyikan.