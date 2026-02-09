JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

Senin, 09 Februari 2026 – 11:04 WIB
Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan - JPNN.com Bali
Market value 18 klub Super League menembus Rp 1,5 triliun. Persib, Persija, Dewa United dan Bali United memiliki market value di atas Rp 100 miliar, PSM Makassar dan Borneo FC menguntit. Foto Ilustrasi: Liga Indonesia Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 resmi ditutup, Jumat (6/2) lalu.

18 tim Super League telah merekrut pemain baru untuk menambal kekuatan tim pada putaran kedua, kecuali PSBS Biak yang masih di banned FIFA.

PSM Makassar yang dibanned FIFA ikut memanaskan bursa transfer pada detik-detik terakhir bursa transfer setelah otoritas sepak bola dunia mencabut sanksi.

Baca Juga:

PSM Makassar mendatangkan tiga pemain asing dan dua pemain lokal.

Berdasar regulasi yang dirilis I.League, setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain (DSP) dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Baca Juga:

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

PSM Makassar yang dibanned FIFA ikut memanaskan bursa transfer pada detik-detik terakhir bursa transfer setelah otoritas sepak bola dunia mencabut sanksi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Market Value Bursa Transfer Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 FIFA psm makassar Persib Persija Dewa United Borneo FC bali united

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puji Alfan Suaib Gacor di Laga Debut, Contoh Ideal Pemain Muda

  2. Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh - JPNN.com Bali

    Debut Manis Gustavo Fernandes Bantu Persebaya Bekuk Bali United, Kokoh

  3. Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan - JPNN.com Bali
    Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU