Market Value Super League Tembus Rp 1,5 T, 4 Tim Pecah Rekor, PSM Bikin Kejutan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 resmi ditutup, Jumat (6/2) lalu.

18 tim Super League telah merekrut pemain baru untuk menambal kekuatan tim pada putaran kedua, kecuali PSBS Biak yang masih di banned FIFA.

PSM Makassar yang dibanned FIFA ikut memanaskan bursa transfer pada detik-detik terakhir bursa transfer setelah otoritas sepak bola dunia mencabut sanksi.

PSM Makassar mendatangkan tiga pemain asing dan dua pemain lokal.

Berdasar regulasi yang dirilis I.League, setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain (DSP) dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.