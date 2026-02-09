JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 07:16 WIB
Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa? - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Houptmeijer jadi sorotan suporter setelah gawangnya jadi lumbung gol lawan pada tiga laga terakhir Super League. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puja-puji untuk kiper Bali United Mike Houptmeijer yang tampil apik sebelum putaran kedua Super League 2025-2026 luntur seketika.

Penjaga gawang yang digadang-gadang jadi tembol tebal Bali United kini kebobolan sembilan gol dalam tiga laga terakhir.

Sembilan gol yang masuk ke gawang Mike Houptmeijer terjadi saat melawan Semen Padang (3 – 3), Persik Kediri (2 – 3) dan Persebaya Surabaya (1 – 3).

Padahal, dalam enam laga sebelumnya, gawang Mike Houptmeijer berhasil clean sheet dan tak tersentuh kekalahan.

Bali United berhasil meraih empat kemenangan dan dua kali hasil imbang.

Empat kemenangan diperoleh Bali United saat mengalahkan Borneo FC (1 – 0), PSBS Biak (3 – 0), Arema FC (1 – 0) dan PSM Makassar (2 – 0).

Hasil imbang diperoleh Bali United kalah menahan imbang Persis Solo dan Dewa United, masing-masing dengan skor 0 – 0.

Berdasar statistik terbaru, Mike Houptmeijer bermain dalam 20 pertandingan bersama Bali United, delapan kali mencetak clean sheet dan 27 kali kebobolan.

