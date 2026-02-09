Klasemen Super League Setelah Arema FC Gasak Persija: Semen Padang & PSM Amazing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 pekan ke-20 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga tempat kemarin.

Semen Padang menantang Persita di Stadion Haji Agus Salim, PSBS Biak melawan PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman dan Persija kontra Arema FC di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Di Stadion GBK, Jakarta, kejutan terjadi setelah tuan rumah Persija secara mengejutkan takluk dari Arema FC.

Winger anyar Arema FC yang baru direkrut dari klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, menjadi aktor kemenangan skuad Singo Edan atas Persija.

Pesepak bola asal Brasil ini berhasil menjebol gawang Carlos Eduardo dua kali pada menit ke – 82 dan 90 + 9.

Keberhasilan Arema FC membungkam Persija di kandangnya bukan semata karena lini serang mereka yang tajam, tetapi juga gegara aksi brilian penjagawa gawang Adi Satryo.

Mantan kiper Persik dan PSIS Semarang ini menjadi pahlawan kemenangan Arema FC setelah berulang kali menggagalkan peluang yang diperoleh pemain Persija.

Berkat kemenangan ini, Arema FC kini berada di peringkat kesembilan klasemen Super League dengan 27 poin, hasil dari tujuh kali menang, enam kali seri dan tujuh kali kalah.