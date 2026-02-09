JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Arema FC Gasak Persija: Semen Padang & PSM Amazing

Klasemen Super League Setelah Arema FC Gasak Persija: Semen Padang & PSM Amazing

Senin, 09 Februari 2026 – 06:39 WIB
Klasemen Super League Setelah Arema FC Gasak Persija: Semen Padang & PSM Amazing - JPNN.com Bali
Pemain anyar Arema FC Gabriel Silva berselebrasi seusai menjebol gawang Persija di Stadion GBK, Jakarta, Minggu (8/2) malam. Arema FC berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2 - 0. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 pekan ke-20 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga tempat kemarin.

Semen Padang menantang Persita di Stadion Haji Agus Salim, PSBS Biak melawan PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman dan Persija kontra Arema FC di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Di Stadion GBK, Jakarta, kejutan terjadi setelah tuan rumah Persija secara mengejutkan takluk dari Arema FC.

Baca Juga:

Winger anyar Arema FC yang baru direkrut dari klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, menjadi aktor kemenangan skuad Singo Edan atas Persija.

Pesepak bola asal Brasil ini berhasil menjebol gawang Carlos Eduardo dua kali pada menit ke – 82 dan 90 + 9.

Keberhasilan Arema FC membungkam Persija di kandangnya bukan semata karena lini serang mereka yang tajam, tetapi juga gegara aksi brilian penjagawa gawang Adi Satryo.

Baca Juga:

Mantan kiper Persik dan PSIS Semarang ini menjadi pahlawan kemenangan Arema FC setelah berulang kali menggagalkan peluang yang diperoleh pemain Persija.

Berkat kemenangan ini, Arema FC kini berada di peringkat kesembilan klasemen Super League dengan 27 poin, hasil dari tujuh kali menang, enam kali seri dan tujuh kali kalah.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir. Persija, PSBS Biak dan Persita tumbang dari lawan-lawannya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persija arema fc psm makassar PSBS Biak Semen Padang persita Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa?

  2. Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf

  3. Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU