Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United di bawah kepelatihan Johnny Jansen sepertinya masih kesulitan membuat hati suporter riang gembira.

Fakta kali kesekian itu terjadi saat Bali United takluk di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Momen kekalahan itu terulang saat Bali United menjamu Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League, Sabtu (7/2) malam kemarin.

Disaksikan 12.163 penonton, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor telak 1 – 3.

“Saya kecewa dengan hasil akhir ini, pun dengan pemain yang lain.

Oleh karena itu, saya mau bilang, mohon maaf untuk suporter yang rela datang ke stadion memberi dukungan, maupun yang menonton di rumah,” ujar penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna seusai laga kemarin.

Wajar suporter Bali United kecewa dengan gaya permainan Bali United.

Meski mendikte permainan sepanjang laga dengan penguasaan bola, passing, passes to final third dan touch in opposite box, tetapi permainan Bali United tak efektif.