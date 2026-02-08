JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf

Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf

Minggu, 08 Februari 2026 – 19:11 WIB
Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna berduel dengan pemain Persebaya Arif Catur di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam. Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United di bawah kepelatihan Johnny Jansen sepertinya masih kesulitan membuat hati suporter riang gembira.

Fakta kali kesekian itu terjadi saat Bali United takluk di kandang sendiri, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Momen kekalahan itu terulang saat Bali United menjamu Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League, Sabtu (7/2) malam kemarin.

Baca Juga:

Disaksikan 12.163 penonton, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor telak 1 – 3.

“Saya kecewa dengan hasil akhir ini, pun dengan pemain yang lain.

Oleh karena itu, saya mau bilang, mohon maaf untuk suporter yang rela datang ke stadion memberi dukungan, maupun yang menonton di rumah,” ujar penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna seusai laga kemarin.

Baca Juga:

Wajar suporter Bali United kecewa dengan gaya permainan Bali United.

Meski mendikte permainan sepanjang laga dengan penguasaan bola, passing, passes to final third dan touch in opposite box, tetapi permainan Bali United tak efektif.

Disaksikan 12.163 penonton, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor telak 1 – 3. Hasil ini membuat suporter kecewa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Persebaya Bali United vs Persebaya Rahmat Arjuna suporter Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow

  2. Bernardo Tavares Puas Kutukan Persebaya di Dipta Berakhir, Sorot Mental Pemain - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Puas Kutukan Persebaya di Dipta Berakhir, Sorot Mental Pemain

  3. Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU