Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:46 WIB
Stiker Persebaya Mihailo Perovic berduel dengan bek Bali United Kadek Arel saat bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam. Persebaya berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Juru taktik Persebaya Bernardo Tavares membuktikan kejeniusannya sebagai pelatih kawakan di kompetisi Super League.

Itu terlihat ketika Persebaya berhasil membungkam tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Kehilangan striker murni, pencetak gol pertama Persebaya, Mihailo Perovic, pada menit ke-40, The Green Force justru berhasil mengakhiri pertandingan kontra Bali United dengan skor 3 – 1.

Dua gol Persebaya pada babak kedua dicetak Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.

Alfan Suaib adalah pemain muda Persebaya berposisi asli penyerang sayap yang bisa bermain di posisi belakang, sementara Risto Mitrevski adalah seorang bek tengah.

Tanpa striker murni pada sisa laga, Persebaya justru tampil percaya diri, menciptakan banyak peluang dan mencetak gol kemenangan.

“Saya pikir rahasia kemenangan kami adalah bagaimana cara pemain merespons momen-momen sulit.

Pemain kami mampu membuat perbedaan pada waktu yang tepat,” ujar Bernardo Tavares seusai pertandingan kemarin.

