Bernardo Tavares Puas Kutukan Persebaya di Dipta Berakhir, Sorot Mental Pemain

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:17 WIB
Bernardo Tavares Puas Kutukan Persebaya di Dipta Berakhir, Sorot Mental Pemain
Pelatih Bernardo Tavares puas Persebaya akhirnya mengakhiri kutukan tak pernah menang melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, sejak 2018 silam. Persebaya mengalahkan Bali United, Sabtu (7/2) malam dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bernardo Tavares puas Persebaya akhirnya mengakhiri kutukan tak pernah menang melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, sejak 2018 silam.

Persebaya berhasil menulis sejarah baru, membungkam tuan rumah Bali United di kandangnya sendiri pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026, Sabtu (7/2) malam.

Persebaya mencetak gol lebih dahulu melalui sang striker Mihailo Perovic menit ke-26 setelah terjadi kemelut di depan gawang Mike Houptmeijer.

The Green Force kembali menambah dua gol pada babak kedua melalui Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.

Bali United hanya mampu membalas satu gol yang dicetak gelandang Jordy Bruijn menit ke-88.

Menurut Bernardo Tavares, kemenangan yang diperoleh Persebaya menjadi bukti potret ketangguhan mental The Green Force meski diadang badai cedera dan akumulasi kartu.

Persebaya tidak bisa diperkuat Bruno Moreira, Milos Raickovic dan Toni Firmansyah karena akumulasi kartu.

Skuad Bajol Ijo juga tak bisa diperkuat Bruno Paraiba karena dalam tahap pemulihan cedera.

TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya bali united Bali United vs Persebaya stadion kapten dipta mental pemain Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

