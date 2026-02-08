Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

JPNN.com

Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna adu lari dengan pemain Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam. Bali United kalah menyakitkan dari Persebaya dengan skor 1 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen langsung berpikir keras seusai Serdadu Tridatu kalah menyakitkan dari tim tamu Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini langsung melakukan evaluasi kecil-kecilan seusai menelan hasil buruk di kandang sendiri.

"Ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi, yaitu final pass untuk eksekusi menjadi gol,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Berdasar statistik yang dilansir akun Liga 1 Match, Bali United mendominasi passes to final third dengan mencetak 34 kali, sementara Persebaya hanya 25 kali.

Passes to final third adalah operan yang berhasil dikirimkan dari area pertahanan atau area tengah lapangan menuju ke sepertiga akhir (area serangan) lapangan lawan.

Dengan mencetak 34 kali kali passes to final third, peluang Bali United mencetak gol dan meraih kemenangan sebenarnya lebih besar dibandingkan Persebaya.

Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik. Persebaya justru meraih kemenangan meski secara statistik kalah dari Bali United.

Dominasi Bali United juga terlihat dari sisi touch in opposite box dengan mencetak 48 kali, sementara Persebaya hanya 32 kali.

Pelatih Bali United Johnny Jansen langsung melakukan evaluasi kecil-kecilan seusai Serdadu Tridatu menelan hasil buruk di kandang sendiri dari Persebaya
