Johnny Jansen Syok Bali United Tumbang, tak Menyangka Taktik Gila Persebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen kehabisan kata-kata saat Bali United tumbang dari Persebaya pada laga pekan ke-20 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Mengawali pertandingan dengan keyakinan tinggi bisa meraih tiga poin, Bali United justru tumbang dari Persebaya dengan skor telak 1 – 3.

Persebaya mencetak gol lebih dahulu melalui sang striker Mihailo Perovic menit ke-26 setelah terjadi kemelut di depan gawang Mike Houptmeijer.

The Green Force kembali menambah dua gol pada babak kedua melalui Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.

Bali United hanya mampu membalas satu gol yang dicetak gelandang Jordy Bruijn menit ke-88.

“Saya sangat kecewa dengan hasil ini.

Kami sudah punya rencana untuk laga ini, tetapi hasil akhir tak sesuai ekspektasi,” ujar pelatih Bali United Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Persebaya menjalankan taktik pressing tinggi sejak menit awal pertandingan.