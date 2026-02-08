JPNN.com

Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak Bali United: Borneo FC, Persik & Persijap Top

Minggu, 08 Februari 2026 – 07:25 WIB
Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak Bali United: Borneo FC, Persik & Persijap Top
Bek Persebaya Risto Mitrevski merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Bali United bersama skuad The Green Force di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam. Persebaya mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3 - 1. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah empat pertandingan bergulir pada pekan ke-20 di tempat berbeda kemarin (7/2).

Bhayangkara FC menantang Borneo FC di Stadion Pemuda, Lampung; Persik melawan Dewa United di Stadion Brawijaya, Kediri; Bali United kontra Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar dan Persijap versus Madura United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Di Stadion Gelora Bumi Kartini, Persijap berpeluang meninggalkan zona degradasi setelah membungkam Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Kemenangan yang diraih Persijap dengan susah payah itu berkat gol bunuh diri pemain Madura United, Giovani Numberi pada menit ke-64.

Madura United makin kesulitan mencuri poin setelah Luiz Marcelo diganjar kartu merah pada menit ke-90 + 3.

Berkat kemenangan ini Persijap beranjak dari peringkat ke-17 naik satu setrip ke posisi ke-16.

Meski masih berada di zona degradasi, Persijap menjauh dari kejaran Semen Padang dan Persis Solo yang berada di peringkat ke-17 dan 18.

Persijap Jepara berhasil mengumpulkan 15 poin, hasil dari empat kali menang, tiga kali seri dan 13 kali kalah.

Empat laga bergulir pada pekan ke-20 Super League 2025-2026 kemarin. Borneo FC, Persik, Persebaya dan Persijap meraih kemenangan atas lawan-lawannya
