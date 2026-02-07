Anomali Bali United saat Digasak Persebaya, Unggul Statistik, tetapi tak Efektif
bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali mengawali putaran kedua Super League 2025-2026 dengan hasil buruk.
Setelah ditahan imbang Semen Padang dan kalah dari Persik Kediri, Bali United kembali dibungkam Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.
Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor 1 – 3.
Persebaya mencetak gol lebih dahulu melalui sang striker Mihailo Perovic menit ke-26 setelah terjadi kemelut di depan gawang Mike Houptmeijer.
The Green Force kembali menambah dua gol pada babak kedua melalui Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.
Bali United hanya mampu membalas satu gol yang dicetak gelandang Jordy Bruijn menit ke-88.
Yang menarik, sama seperti laga melawan Persik Kediri, kekalahan Bali United dari Persebaya terjadi saat skuad Serdadu Tridatu bermain dengan statistik yang menawan.
Dilansir dari akun Liga 1 Match, penguasaan bola pemain Bali United mencapai 71 persen, sementara Persebaya hanya 29 persen, bak langit dan bumi.
Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri di Stadion Kapten Dipta, Sabtu (7/2) malam, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor 1 – 3.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News