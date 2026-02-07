Anomali Bali United saat Digasak Persebaya, Unggul Statistik, tetapi tak Efektif

JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 21:44 WIB
Striker Bali United Boris Kopitovic tak berkutik menghadapi barisan pertahanan Persebaya saat bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam. Bali United keok dari Persebaya dengan skor 1 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali mengawali putaran kedua Super League 2025-2026 dengan hasil buruk.

Setelah ditahan imbang Semen Padang dan kalah dari Persik Kediri, Bali United kembali dibungkam Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor 1 – 3.

Persebaya mencetak gol lebih dahulu melalui sang striker Mihailo Perovic menit ke-26 setelah terjadi kemelut di depan gawang Mike Houptmeijer.

The Green Force kembali menambah dua gol pada babak kedua melalui Alfan Suaib menit ke-69 dan Risto Mitrevski menit ke-73.

Bali United hanya mampu membalas satu gol yang dicetak gelandang Jordy Bruijn menit ke-88.

Yang menarik, sama seperti laga melawan Persik Kediri, kekalahan Bali United dari Persebaya terjadi saat skuad Serdadu Tridatu bermain dengan statistik yang menawan.

Dilansir dari akun Liga 1 Match, penguasaan bola pemain Bali United mencapai 71 persen, sementara Persebaya hanya 29 persen, bak langit dan bumi.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri di Stadion Kapten Dipta, Sabtu (7/2) malam, Bali United takluk dari tim tamu Persebaya dengan skor 1 – 3.
